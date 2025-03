Genova, anziana sola e malata resta senza cibo, la polizia locale porta la spesa

Genova – Anziana sola e con problemi a camminare resta senza cibo e chiama il numero 112 e la polizia locale le porta la spesa a casa. E’ successo nei giorni scorso nella zona del Levante genovese dove la pensionata vive e dove, trovandosi in difficoltà, ha deciso di chiedere aiuto chiamando il numero di emergenza 112.

Il centralino ha compreso la situazione ed ha trasmesso la chiamata alla polizia locale che,a sua volta ha inviato sul posto la pattuglia dell’ottavo distretto, in via Cavallotti.

Gli agenti si sono recati a casa dell’anziana ed hanno raccolto la sua richiesta di aiuto: sola e con problemi a camminare, era rimasta senza cibo perché non riusciva ad uscire da sola a fare la spesa.

Gli agenti hanno trascritto una lista di necessità urgenti e poi sono andati a farle la spesa e nel contempo hanno attivato servizi sociali e cercato parenti in grado di assistere la donna almeno nelle necessità più impellenti.

In attesa di accertare la situazione, però, gli agenti si sono offerti di aiutarla nel tempo necessario a capire come risolvere diversamente l’emergenza.

“Sono queste le situazioni che mi rendono particolarmente orgoglioso della nostra Polizia Locale. La conferma che le nostre donne e i nostri uomini in divisa sanno cogliere e interpretare anche l’aspetto più umano del loro lavoro, che non è fatto solo di sanzioni e contrasto ai fenomeni illegali, come pure è giusto che sia, ma anche di piccoli grandi gesti di autentica solidarietà verso i più bisognosi”. Lo dichiara l’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia Locale, Sergio Gambino.

