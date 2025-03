Genova, inseguimento contromano in corso Italia

Genova – Inseguimento da film, nelle prime ore del mattino, nella zona di corso Italia, alla Foce dove un’auto con a bordo tre persone non si è fermata all’alt intiato dalla polizia stradale ed ha tentato una fuga a tutta velocità, percorrendo anche tratti di strada contromano, per cercare di fuggire ma è stata catturata.

Tutto è avvenuto durante il servizio di contrasto al fenomeno delle “Stragi del sabato sera”, da parte di una pattuglia della Polizia Stradale ha intimato l’alt a un’autovettura che procedeva ad alta velocità. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga.

Immediatamente, una seconda pattuglia ha iniziato l’inseguimento, segnalando il veicolo alle volanti dislocate in città.

Dopo una breve fuga tra le vie cittadine, imboccando anche vie contromano, il mezzo è stato intercettato in Via Maddaloni, dove i tre occupanti, dopo avere urtato due motoveicoli e un’auto parcheggiata, hanno tentato di dileguarsi a piedi.

Anche grazie al pronto intervento delle volanti della Questura, i soggetti sono stati fermati e identificati.

Durante le procedure di identificazione in Questura, uno dei fermati è risultato positivo all’alcol test con valori superiori ai limiti di legge ed è stato denunciato ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada.

Lo stesso ha rifiutato ulteriori accertamenti per l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti e per tale rifiuto è stato denunciato ai sensi dell’art. 187 CdS.

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno massicci anche nel corso della prossima notte.