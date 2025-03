Genova, un magnifico cervo avvistato sulle alture della città

Genova – Con il ritorno della bella stagione riprendono anche le escursioni e aumentano gli avvistamenti di animali anche inusuali. E’ il caso del magnifico esemplare di cervo, un maschio con corna poderose, avvistato sulle alture della città. Un avvistamento decisamente inusuale visto che il cervo non è esattamente un abitante consueto per i nostri boschi ma da qualche anno, una decina secondo gli osservatori di Fototrappolaggio Liguria, sempre più “stanziale”.

Ci sarebbero alcuni gruppo di cervi, infatti, in due zone delle alture cittadine. Branchi di una decina di esemplari, maschi, femmine e piccoli di varie età.

Decisamente più grandi ed imponenti di daini e caprioli, i cervi sono molto schivi ed è difficile riuscire ad avvistarli. Anche per questo motivo l’avvistamento ha un carattere di eccezionalità.

Il gruppo di Fototrappolaggio Liguria, però, avverte: i cervi un tempo abitavano eccome i boschi della Liguria e piano piano stanno tornando a popolarli.

Come per i Lupi, i cervi stanno lentamente tornando a occupare le aree naturali dove un tempo – più di cento anni fa, erano comuni.

Gruppi più o meno numerosi popolano il Piemonte e l’Emilia Romagna e quindi, essendo regioni vicine, è pensabile che nuclei riescano a spostarsi sino ad arrivare da noi.