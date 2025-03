Busalla, grave incidente davanti alla stazione, ferito un bambino

Busalla (Genova) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino coinvolto ieri pomeriggio nel brutto incidente frontale avvenuto davanti alala stazione di Busalla.

Per cause ancora da accertare la vettura sulla quale viaggiava il bambino si è scontrata frontalmente con un altro veicolo.

Subito soccorsi dai passanti, che hanno chiamato il 118 per chiedere l’intervento dell’ambulanza, le persone che si trovavano sulle vetture sono state poi medicate dai volontari del soccorso e trasferiti in ospedale.

A preoccupare di più la situazione del bambino che poteva aver subito gravi lesioni e che è stato pertanto trasferito all’ospedale Gaslini dove i medici hanno attribuito il codice giallo dopo aver costatato che le sue condizioni erano meno gravi del previsto.

Ricoverato al San Martino, invece, uno degli occupanti dell’altra vettura.

In corso la ricostruzione dell’incidente anche con le riprese delle telecamere della zona.

