Lavoro, a Genova giovani laureati pagati 500 euro per tirocino in Comune

Genova – “Il Comune continua a sfruttare i giovani. Dopo averli usati come ‘volontari’ per i grandi eventi, ora i laureati in ingegneria vengono pagati solo 500 euro per un tirocinio extracurricolare. Si porti il compenso a 800 euro. Al di sotto è sfruttamento”. A denunciarlo Simone D’Angelo e Davide Patrone, rispettivamente segretario metropolitano e capogruppo del Partito Democratico in Comune.

“Un ente pubblico – proseguono D’angelo e Patrone – che conosce le difficoltà dei giovani, le continue fughe verso altre regioni e all’estero alla ricerca di un lavoro che consenta loro di vivere e realizzarsi e in una città come Genova dove gli ultimi dati Inps elaborati dalla Cgil parlano di una crescita del solo lavoro precario, anziché adeguare la retribuzione dei tirocini a 800 euro, decide di tenere il compenso al minimo previsto, al di sotto della soglia di povertà. È vergognoso che il comune di Genova continui a insistere su una tendenza, lo sfruttamento dei giovani, che in questi anni a ogni livello abbiamo cercato di contrastare, in primis a livello regionale dove, dopo le numerose richieste respinte da questa destra, ripresenteremo una proposta per adeguare i tirocini alla soglia di 800 euro. Il Comune deve smettere di sfruttare il lavoro delle giovani generazioni, li abbiamo visti trattati da volontari per i grandi eventi e continuiamo a vederli sfruttati anche in ruoli che richiedono competenze specifiche. Il nostro obiettivo è un lavoro retribuito in modo dignitoso e che permetta ai giovani di realizzarsi e di non cercare altrove il proprio futuro. Presenteremo nelle aule consiliari della nostra città e della nostra regione l’ennesima richiesta a Bucci e Piciocchi perché si ponga fine a questa situazione vergognosa”, così il consigliere regionale del Partito Democratico segretario Metropolitano PD Genova Simone D’Angelo e il capogruppo PD in Consiglio Comunale Davide Patrone su tirocini extracurricolari per la Protezione civile retribuiti dal Comune con 500 euro