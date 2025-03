Meteo Liguria, leggero peggioramento con piovaschi isolati

Una veloce perturbazione attraversa la Liguria nella giornata di oggi, sabato, 29 marzo 2025, portando deboli precipitazioni, specie nelle zone interne. Per domani, domenica 30 marzo attese nubi sparse senza piogge e lunedì tempo nel complesso soleggiato e limpido.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 29 Marzo 2025

Su tutta la regione si prevede un aumento della nuvolosità. Possibilità di qualche rovescio in mattinata sulle testate di Val Trebbia, Aveto ed alta Val di Vara. Possibile qualche pioggia o rovescio anche tra Bormida occidentale ed Alpi Liguri. Più sporadiche le piogge sui restanti versanti padani.

Lungo le coste tempo nel complesso asciutto con occhiate di sole, ma con possibili brevi piovaschi o sgocciolii di difficile localizzazione, in movimento da nord-est verso sud-ovest. Nel primo pomeriggio situazione invariata, mentre tra tardo pomeriggio e sera attenuazione dei fenomeni e maggiori aperture ovunque.

Venti da deboli a moderati da nord. Qualche rinforzo tra pomeriggio e sera.

Mare stirato sotto costa, da poco mosso a mosso al largo

Temperature minime pressoché stazionarie o in lieve calo, massime in generale calo specie nei settori interni.

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +14°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra 1°C/+6°C e massime tra +9°C/+14°C