Sanremo, esplosione in una palazzina, morto Riccardo Pogliano

Sanremo (Imperia) – Forse una perdita di gas o un guasto ad una calderina all’origine dell’esplosione che questa mattina è costata la vita a Riccardo Pogliano, 64 anni, nella sua abitazione di via Margotti a Sanremo, non lontano dalle scuole locali.

Il boato è stato sentito in tutta la zona ed ha fatto tremare i vetri delle abitazioni vicine e sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco per lanciare l’allarme, confermato dal vicino di casa della vittima che è rimasto coinvolto, fortunatamente senza conseguenze, dall’esplosione mentre si trovava in un garage.

All’arrivo dei soccorritori la situazione era disperata e per Pogliano non c’era più nulla da fare. Un appartamento vicino a quello della vittima ha visto crollare uno dei muri e solo il caso ha voluto che i proprietari fossero lontano da casa.

I vigili del fuoco hanno bonificato l’area dopo aver estratto dalle macerie il corpo della vittima e sono in corso indagini per accertare l’origine dell’esplosione che potrebbe essere stata causata da un accumulo di gas per un guasto o un errore.



