Fine del Ramadan, feste anche in Liguria per Eid al-Fitr

Anche in Liguria si festeggia la fine del Ramadan, il mese sacro per i fedeli musulmani nel quale si digiuna dall’alba al tramonto come testimonianza della propria fede e del sacrificio. All’alba, in diverse località della Liguria e principalmente nei capoluoghi di provincia si sono svolte le celebrazioni dell’Eid al-Fitr, la festa per la per la fine del Ramadan e l’inizio del mese di Shawwal.

Già ieri sera, al tramonto del sole che segna la fine dell’ultimo giorno di digiuno e penitenza, i fedeli musulmani hanno celebrato la fine del digiuno con una festa aperta a tutti – fedeli e non – per festeggiare. Una festa multi-etnica e multi culturale in segno di apertura e tolleranza verso tutti ed in palese contrasto con chi predica – sbagliando – un Islam non fatto di pace e fratellanza anche tra credi diversi e lontani per cultura e storia.

(Nella foto uno dei piatti tipici della festa della Fine del Ramadan offerto agli ospiti)