Genova, assalto al pullman della Sampdoria sul cavalcavia di Quarto

Genova – Un vero e proprio blitz con teppisti incappucciati che lanciano bottiglie e sassi quello avvenuto ieri sera, intorno alle 20, sul cavalcavia di Quarto che prosegue per via Angelo Carrara verso il mare. Ignoti teppisti, presumibilmente sedicenti tifosi della Samp, hanno teso un agguato al pullman della squadra blucerchiata diretto all’AC Hotel di corso Europa.

Il gruppo di malviventi conosceva evidentemente il percorso fatto dal mezzo che trasportava la squadra dopo la deludente partita con il Frosinone e sapevano che il pullman sarebbe uscito dall’autostrada A12 a Nervi per poi scendere in corso Europa, percorrere la strada sino al cavalcavia di Quarto e “invertire la rotta” riprendendo corso Europa verso l’hotel.

I teppisti erano quindi appostati con sassi e bottiglie e appena il mezzo è stato costretto a rallentare per invertire la marcia hanno acceso fumogeni e iniziato un fitto lancio di sassi e bottiglie per poi dileguarsi.

Il mezzo della Sampdoria ha riportato molti danni. Alcuni vetri sono andati in frantumi e le fiancate del mezzo sono state prese a bastonate. Il conducente ha però dimostrato grande professionalità e sangue freddo ed è riuscito ad allontanarsi evitando di restare bloccato dai fumogeni e mantenendo la sicurezza.

Indagini in corso per identificare i teppisti che nulla hanno a che fare con il tifo e lo sport veri e che verranno identificati grazie alle riprese di molte telecamere presenti nella zona.