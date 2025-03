Genova, litiga con una persona e la minaccia con uno sfollagente, denunciato

Genova – Ha estratto uno sfollagente retrattile in metallo durante una lite il 50enne genovese denunciato dai carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo era stato fermato per una lite scoppiata per futili durante la quale ha minacciato un conoscente.

Al controllo dei carabinieri intervenuti per calmare gli animi l’uomo è stato trovato in possesso di due bombolette spray contenenti una sostanza urticante e uno sfollagente retrattile in metallo.