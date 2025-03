Grave incidente a Recco, ferito un ragazzo di 23 anni

Recco (Genova) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del 23enne coinvolto nella tarda serata di ieri, in un grave incidente avvenuto nella cittadina del levante genovese.

Per cause ancora da accertare il giovane alla guida ha perso il controllo della moto e si è schiantato violentemente a terra.

Subito soccorso dai passanti mentre altri chiamavano il 118, il ragazzo di 23 anni è stato poi intubato dal personale dell’ambulanza giunta in soccorso e trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Qui i medici hanno riscontrato diverse gravi lesioni al torace e all’addome e lo hanno ricoverato per le cure del caso.

Sul posto dell’incidente anche i carabinieri di Recco che hanno avviato le indagini sull’incidente che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.

Da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause dell’impatto.