Rapallo, posto di blocco per fermare uno scooter, video virale

Rapallo (Genova) – Sta diventando virale il video, ripreso dall’interno di una vettura, che mostra uno scooter che cerca di forzare un posto di blocco della polizia organizzato proprio per fermarlo.

Lo scooter si avvicina, vede gli agenti che vogliono fermarlo e invece di bloccarsi accelera per passare ma si scontra contro il cofano della volante e le due persone a bordo cadono a terra.

Si tratta di due sospetti spacciatori che erano nel mirino della polizia già da qualche tempo.

Sabato pomeriggio gli agenti hanno assistito allo scambio tra droga e denaro e hanno tentato di fermare i due giovani. I due sono però fuggito a bordo di uno scooter.

In un video di una automobilista si vede la volante ferma a bordo strada e che poi, richiamata, avanza. Lo scooter arriva e si schianta contro il cofano e i due finiscono rovinosamente a terra.

Una scena che ha scatenato anche alcune polemiche.

