Chiavari, giovane ai domiciliari aggredisce e ferisce il padre

Chiavari (Genova) – Un grave episodio di violenza si è verificato alle prime ore della mattinata odierna, intorno alle ore 5, all’interno di un appartamento di Chiavari.

Sul posto sono giunte le volanti dei carabinieri, allertati da alcuni vicini allarmati dal rumore e dalle urla che provenivano da un’abitazione di un palazzo.

Secondo quanto ricostruito, un giovane che era sottoposto agli arresti domiciliari avrebbe aggredito il padre. Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato alla violenza, ma l’uomo è rimasto ferito in maniera lieve. Soccorso dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto, ha rifiutato il trasporto all’ospedale.

I militari dell’arma hanno fermato il giovane e riportato la situazione sotto controllo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause di quanto successo e ricostruire nei dettagli la vicenda.

