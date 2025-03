Genova, rapina per strada in via Sestri, polizia arresta ladro

Genova – Ha aggredito e derubato un uomo di 63 anni per strada, in via Sestri, nell’omonimo quartiere genovese e poi è fuggito ma è stato arrestato poco dopo.

Sabato scorso una volante del Commissariato Cornigliano ha arrestato un cittadino rumeno di 51anni, senza fissa dimora, per ricettazione e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti, mentre transitavano in via Gramsci in direzione ponente, hanno notato l’uomo che, alla vista della volante, ha tentato di cambiare direzione di marcia inserendosi in una via laterale, ma è stato immediatamente fermato.

Visibilmente agitato e insofferente al controllo di Polizia, è stato perquisito e all’interno del suo zaino, sono stati trovati un coltello a serramanico di 12 cm e un cacciavite a taglio di 10 cm, oltre a diversi documenti d’identità e carte di credito appartenenti ad un 63enne del posto e alcuni contanti in banconote di diverso taglio.

È stato quindi portato in Questura, dove il 63enne stava già sporgendo denuncia poiché era stato derubato poco prima in via Sestri di documenti e contanti corrispondenti a quelli rivenuti sul 51enne.

È stato tutto riconsegnato all’avente diritto e l’uomo, già indagato per reati contro la persona e il patrimonio e destinatario di un rintraccio per l’applicazione del foglio di via obbligatorio di qualche giorno prima, è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Marassi.