Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana: le info

Genova – Anche questa settimana sono previste altre quattro serate di chiusura della metropolitana, che sospenderà con anticipo il proprio servizio lunedì 31 marzo, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 aprile.

Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole. Queste chiusure si rendono necessarie, spiega Amt, per proseguire con le attività di manutenzione programmata sulla linea.

Proseguono, quindi, i disagi per gli utenti che sono soliti usufruire del servizio. Il collegamento serale tra il centro della città e la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, che però non coprono l’intero percorso della metropolitana ma effettuano la loro partenza a Caricamento.

Inoltre, a partire da domani per i residenti della Città Metropolitana di Genova sarà necessario essere provvisti di abbonamento MIV sul CityPass per viaggiare a titolo gratuito sulla metropolitana e sugli impianti verticali. Non basterà più, quindi, il solo documento d’identità

