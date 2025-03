Genova, camion incastrato nel sottopasso di Brignole

Genova – Un camion con una piccola gru si è incastrato nel sottopasso ferroviario che collega la zona di Brignole con Borgo Incrociati e la Valbisagno.

Il curioso incidente ha causato la chiusura di una delle due corsie che dal mare viaggiano verso i monti in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco.

Non è chiara la dinamica dell’incidente e forze la piccola gru presente sul mezzo non era nella posizione di minor ingombro.

Il mezzo ha imboccato il sottopasso restando “bloccato” poco dopo tra la copertura e il piano strada.