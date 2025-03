Genova, da domani obbligo di CityPass per viaggiare gratis in metropolitana e impianti verticali

Genova – A partire da domani ai residenti della Città Metropolitana di Genova non basterà più essere dotati del semplice documento d’identità per viaggiare a titolo gratuito sulla metropolitana e sugli impianti verticali (ascensori, cremagliera e funicolari).

Da domani, martedì 1 aprile, sarà obbligatorio essere dotati del CityPass Amt sul quale si può caricare il proprio abbonamento gratuito MIV (metropolitana e impianti verticali).

La gratuità dell’abbonamento MIV al momento dovrebbe durare fino al prossimo mercoledì 30 aprile, ma il Comune e Amt starebbero valutando una proroga.

I passeggeri che non saranno dotati dell’abbonamento caricato sul CityPass o di regolare biglietto di viaggio potranno essere soggetti a sanzione.

Rimanendo sempre in tema di impianti verticali, da domani scatta la momentanea chiusura della funicolare Zecca-Righi: l’impianto dovrebbe rimanere chiuso circa due mesi e mezzo, sono previsti bus sostitutivi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0