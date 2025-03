Genova, polemica sui trasporti a Pasqua e Pasquetta, replica delle associazioni

Genova – Prosegue il “botta e risposta” tra l’assessore comunale alla Mobilità Sergio Gambino ed un gruppo di associazioni che denunciavano la riduzione del trasporto urbano nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Alla smentita ufficiale dell’assessore, che ha garantito che nelle giornate di festa resterà in vigore l’organizzazione “degli ultimi 25 anni” e all’accusa di “politicizzazione” delle associazioni arriva la contro-replica.

“L’Assessore Gambino – scrivono le associazioni – assicura pubblicamente che, nei giorni di Pasqua e Pasquetta “Come negli ultimi 25 anni, sarà garantito il consueto servizio festivo senza alcuna riduzione straordinaria”. Ne prendiamo atto e speriamo che, il nostro comunicato stampa – richiesta di informazioni a Comune ed AMT, sia stato di aiuto per prendere tale decisione. Confermiamo che non ci siamo inventati niente e che abbiamo solo raccolto le voci che circolavano in ambienti AMT”.

“Come Associazioni Famiglie senz’Auto, WWF Genova, MobìGe, Genova Ciclabile, Parents for Future, Associazione Triciclo, Circolo Nuova Ecologia riteniamo però che solo con la presenza di più servizio si possa attrarre nel tempo più utenza e, in ogni caso, chiediamo sin da subito che il servizio AMT extraurbano sia fortemente rinforzato per dare ai genovesi la possibilità di recarsi “fuori porta” senza la propria auto privata. Attualmente, purtroppo, il servizio extraurbano festivo è molto scarso e spinge cittadini e turisti a dover utilizzare l’auto privata, per poter fare una passeggiata, un picnic in campagna, un’uscita in Riviera od un pranzo al ristorante. Del resto, si sa, le code nei rientri sono quasi un corollario inevitabile, ma spetta alle Amministrazioni (Comune, Città Metropolitana, Regione) dare precise indicazioni alle Aziende (AMT, Trenitalia) di fornire un’alternativa valida a chi non vorrebbe farle”.

La replica prosegue anche sull’accusa di “politicizzazione” della protesta.

“Non possiamo comunque che rimanere stupiti – scrivono le associazioni – nel leggere di venire accusati di partigianeria politica; qui di seguito le testuali parole dell’Assessore Gambino: “Le dichiarazioni di alcune associazioni – replica Gambino – storicamente vicine alla sinistra, tra cui Famiglie senz’Auto, WWF Genova, MobìGe, Genova Ciclabile, Parents for Future, Associazione Triciclo e il Circolo Nuova Ecologia, sono un palese tentativo di diffondere notizie false per propaganda politica”. Ebbene, noi possiamo ribattere, con la coscienza a posto, di essere liberi da legami di parte. Noi ci rivolgiamo a tutta la politica, di qualunque colore essa sia. Forse l’Assessore Gambino era troppo giovane quando Sindaco ed Assessori genovesi erano di sinistra e probabilmente non si occupava di mobilità; altrimenti saprebbe che le nostre Associazioni hanno criticato la politica delle vecchie amministrazioni, quando necessario, anche in modo pesante (chiedere per informazioni all’ex Assessore Merella) dato che il disastro per la mobilità sostenibile è cominciato ben prima dell’era Bucci. E siamo anche critici rispetto alle posizioni finora espresse della candidata Sindaca del maggiore schieramento di opposizione che, in tema di mobilità sostenibile, si avvicina oggettivamente molto alle idee del centrodestra genovese. Al momento, siamo insoddisfatti da entrambi i maggiori schieramenti politici che vorrebbero gestire la nostra città e speriamo in un salto di qualità da parte di chi, a parole, si dice alternativo all’attuale Amministrazione ma nelle proposte sembra voler continuare nelle politiche sbagliate di sempre”.

“Infine – conclude la replica – ricordiamo che, con ogni colore politico, le nostre sono sempre state critiche propositive. L’Assessore Gambino potrà rendersene conto consultando gli archivi del Comune di Genova, dove potrà trovare notizia di riunioni coi tecnici, coi precedenti Assessori, persino con Bucci Sindaco; e potrà trovare i numerosi inviti a partecipare ai viaggi di studio da noi organizzati e molto altro (ricordiamo la proposta avanzata al suo predecessore per il miglioramento a costo quasi zero dell’interscambio alla stazione di Bolzaneto, proposta che non ha avuto seguito, nonostante diversi nostri solleciti). Un’ultima informazione per l’Assessore Gambino che ha dichiarato “Come negli ultimi 25 anni, sarà garantito il consueto servizio festivo senza alcuna riduzione straordinaria”: almeno nell’anno 2024, il servizio nei giorni 29 Marzo e di Pasqua non era quello di un giorno festivo, come si potrà constatare dalla schermata tratta dal sito AMT qui allegata, ma era effettuato con un orario particolarmente ridotto, al contrario di ciò che è stato sostenuto pubblicamente. Speriamo di ricevere delle scuse ma, temiamo, aspetteremo invano.

