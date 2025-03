Genova, spray urticante sul treno a Sestri Ponente, caos e ritardi

Genova – Ha spruzzato spray urticante per sfuggire al controllore ed ha bloccato il treno 3365 a Sestri Ponente. Momenti di paura e nuova aggressione ai danni di un capotreno con una persona che, per non essere identificata e probabilmente multata, ha spruzzato del gar urticante sul treno e poi, inseguito, anche in faccia al capotreno.

Molti passeggeri sono rimasti intossicati e si sono sentiti male come il personale di macchina che ha fermato il treno per cercare di tamponare l’emergenza.

Un secondo capotreno presente nella stazione di Sestri ma fuori servizio ha provato a fermare la persona ma si è preso a sua volta dello spray al peperoncino in faccia.

Il malvivente si è dileguato e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ed il 118 che ha medicato alcune persone in difficoltà respiratoria e intossicate dallo spray.

Il blocco del treno ha causato rallentamenti e disagi sulla linea.

I sindacati chiedono misure più decise per evitare episodi di violenza sui treni e, in particolare, la presenza di forze dell’ordine in tutte le stazioni.

