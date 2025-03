Lavagna, truffa del Pos, titolare di un bar derubato di 7mila euro

Lavagna (Genova) – Avevano preso di mira il titolare di una caffetteria di Lavagna e presentandosi come responsabili di una società che gestisce apparati di pagamento elettronico lo hanno convinto a versare bonifici per oltre 7mila euro.

Truffa del pos anche nella cittadina del levante genovese dove i carabinieri hanno denunciato due uomini, un 56enne ed un 37enne al termine di delicate indagini.

A far scattare le verifiche la denuncia del titolare di un bar caffetteria che segnalava ai carabinieri di aver versato ingenti somme di denaro alle due persone.

I due truffatori presentandosi telefonicamente come i responsabili di una società che gestisce apparati per il pagamento elettronico hanno convinto del malfunzionamento del Pos il titolare che, per recuperare gli incassi, doveva versare le somme come “garanzia”. L’uomo, convinto di parlare davvero con l’azienda, ha effettuato più bonifici per un valore di oltre 7.000,00 euro.