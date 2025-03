Lavoro, cercasi guardie giurate per le stazioni della Liguria

Genova – Un annuncio per la ricerca di 35 guardie giurate da assumere per compiti di vigilanza nelle stazioni ferroviarie di Liguria e Piemonte. Lo ha diffuso Sicuritalia che lancia un Job Day il prossimo 16 aprile 2025.

La ricerca è rivolta a candidati maggiorenni, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, requisiti giuridici e psico-attitudinali.

Le persone selezionate, per cui è prevista l’assunzione attraverso contratto a tempo indeterminato, saranno impiegate in diverse attività di sicurezza sussidiaria, tra cui: controllo dei titoli di accesso, gestione di segnalazioni di allarme presso la control room e di criticità emerse durante il servizio, protezione degli asset dell’infrastruttura ferroviaria e operazioni anti graffiti dei convogli ferroviari. Tutte queste attività saranno svolte in stretto coordinamento con le Forze dell’Ordine e il personale di emergenza delle Stazioni coinvolte. In alcuni casi le attività di contrasto a reati gravi verranno svolte con l’ausilio di unità cinofile.

Ai neoassunti sarà riservato un percorso di onboarding individuale all’interno dell’azienda, che prevede un periodo di formazione per il conseguimento della Certificazione di addetto di sicurezza sussidiaria valida in tutto il territorio nazionale.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura direttamente a Sicuritalia attraverso la pagina “lavora con noi” del sito

Sicuritalia fornisce servizi di vigilanza in ambito ferroviario, trasporti e infrastrutture con presidi operativi in 12 aeroporti, 18 stazioni metropolitane, 12 porti e ben 351 stazioni ferroviarie in tutta Italia e ricerca 35 guardie giurate per rafforzare i servizi di sicurezza di stazioni e ferrovie in Piemonte e Liguria.

Di queste, 15 saranno operative a Torino, 16 a Genova, anche presso le stazioni di Torino Porta Nuova, e Genova Piazza Principe. Le altre verranno impiegate in analoghi contesti nella provincia di La Spezia.

L’ampliamento dell’organico si inserisce nell’importante piano di rafforzamento che Sicuritalia sta attuando in ambito ferroviario, confermato dalle recenti aggiudicazioni di Lotti Ferservizi in Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna.