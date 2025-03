Monte di Portofino, ritrovati gli escursionisti dispersi ieri sera

Camogli (Genova) – Sono stati ritrovati sani e salvi i due escursionisti che si erano persi al tramonto, sul Monte di Portofino, al rientro da una gita. I due si trovavano ancora nella zona delle batterie quando è arrivato il tramonto e in breve si sono resi conto di non riuscire più a procedere senza il rischio di brutte cadute o peggio e anno deciso di fermarsi e di chiedere soccorso.

Una telefonata al numero di emergenza 112 e sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di Rapallo insieme agli uomini del soccorso alpino e dopo una breve ricerca sui sentieri della zona i due escursionisti in difficoltà sono stati trovati e riaccompagnati sino alla loro auto.

Una breve visita medica ha accertato che i due erano infreddoliti ma in buone condizioni di salute e sono potuti rientrare a casa.

Gli esperti consigliano di calcolare bene i tempi di percorrenza dei sentieri e di portare sempre negli zaini una fonte di luce che possa servire ad illuminare un sentiero in casi come questi. In caso di difficoltà, però, sempre meglio fermarsi che rischiare di cadere in dirupi.