Alassio, premiato turista che torna dal 1948

Alassio (Savona) – Una fedeltà che meritava un premio quella del turista Simon Pietro Simonelli, 81 anni, che dal 1948 torna in vacanza nella cittadina del savonese per le vacanze estive.

Ci ha pensato nei giorni scorsi il Comune di Alassio che ha consegnato una pergamena ufficiale a Simon Pietro Simonelli, turista originario di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, fedelissimo delle vacanze in Liguria e che da ben 75 anni torna ogni estate a passare le vacanze in Liguria.

Dal lontano 1948 Simon Pietro Simonelli ha infatti trascorso le ferie estive nella città del Muretto.

Da oltre 75 anni, fin dall’età di sei anni, Simonelli trascorre regolarmente periodi di soggiorno ad Alassio, inizialmente come ospite estivo della colonia Cariplo, e successivamente con la sua famiglia.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del vicesindaco Angelo Galtieri, che ha reso omaggio alla passione di Simonelli per Alassio, e di sua moglie, testimone di questo legame speciale.