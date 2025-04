Genova, indagini sul crollo di container al terminal PSA

Genova – Sarà un’indagine a chiarire le cause della tragedia sfiorata ieri nel terminal container PSA del Porti di Prà-Voltri. Si intende chiarire cosa abbia causato la caduta di alcuni container accatastati sul camion che attendeva di essere caricato. Un crollo che solo la fortuna ha voluto che non avesse conseguenze per il conducente che è uscito turbato e sotto choc ma senza ferite gravi.

Negli istanti precedenti un grosso mezzo per il trasporto dei container ha effettuato una manovra accanto al camion e potrebbe aver causato l’incidente.

Solo pochi mesi fa, a dicembre, una manovra errata aveva causato la morte di un operaio addetto alla movimentazione dei container e l’indagine su quell’incidente mortale non è ancora conclusa.

Al lavoro sul luogo della scampata tragedia ci sono gli ispettori della Asl 3 per accertare il rispetto delle misure di sicurezza e quelli della Capitaneria di Porto, con funzioni complementari e parallele.

L’incidente è avvenuto alle 12, in pieno giorno e in condizioni meteo “ideali” e quindi risulterebbe più probabile un errore umano o nelle procedure.

In particolare la lente degli ispettori è puntata sui movimenti del carroponte che solleva i container e li posiziona sulle pile o li fa scendere per caricarli sui camion che hanno l’obbligo di fermarsi in determinate posizioni e il conducente deve scendere ed allontanarsi durante tutta la fase nella quale i container sono movimentati.

Saranno le verifiche tecniche e quelle sulle videoregistrazioni delle molte telecamere a chiarire cosa sia realmente successo e quali siano le eventuali responsabilità.

In attesa di capire cosa sia accaduto e affinché eposodi del genete non abbiano a ripetersi, le Segreterie di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Merci e Logostica chiedono un incontro in Autorità di Sistema Portuale