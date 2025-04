Genova – Funicolare Zecca-Righi ancora ferma, dalle 6:40 di oggi, martedì 1 aprile 2025 e ancora disagi per viaggiatori e turisti costretti ad utilizzare il servizio sostitutivo via Bus che allunga pesantemente il percorso e i tempi di percorrenza.

Il fermo – stando alle informazioni diffuse – sarebbe causato da non meglio precisati interventi di manutenzione.

——————————————————————————————————

