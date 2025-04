Genova, furto con strappo in discoteca in Corso Italia: denunciati tre giovanissimi

Genova – Tre giovanissimi di appena 16, 18 e 19 anni sono stati denunciati dalle forze dell’ordine perché ritenuti i responsabili di un furto con strappo che si è verificato all’interno di una nota discoteca di corso Italia.

Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero accerchiato la propria vittima, un giovane di 21 anni, e gli avrebbero strappato dal collo la collanina d’oro, prima di darsi alla fuga.

Il giovane si è rivolto alla vigilanza che ha chiesto aiuto a due agenti liberi da servizio che si trovavano nel locale. I due poliziotti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale e hanno individuato i tre giovani, li hanno perquisiti e hanno riconsegnato la refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, al legittimo proprietario.

Intanto, i due agenti hanno allertato i colleghi in servizio, che sono giunti sul posto per trasportarli in Questura. Nel viaggio, il 16enne avrebbe opposto resistenza, colpendo anche un agente con una violenta gomitata. Tutti e tre sono stati denunciati.

