Genova, in piazza Matteotti torna il Mercatino di Pasqua con i Panera Days: le info

Genova – Torna il tradizionale Mercatino di Pasqua di piazza Matteotti che unisce le forze con i Panera Days. Tutte le informazioni in vista del programma delle prossime settimane:

“Il tradizionale Mercatino di Pasqua di piazza Matteotti, organizzato da Terliguria Confesercenti, unisce le forze con i Panera Days, la rassegna promossa dall’Associazione gelatieri artigianali genovesi (Agag) per la promozione e valorizzazione del caratteristico semifreddo genovese a base di caffè: i due eventi partiranno, a braccetto, sabato 5 e domenica 6 aprile, con il mercatino che proseguirà poi fino al 21 aprile, Lunedì dell’Angelo, con 26 operatori di merci varie in arrivo di tutta Italia con i loro prodotti tipici dolci e salati, i manufatti artigianali e di pelletteria. Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Genova e Polizia municipale e Genova Parcheggi per il supporto.

Lo stand dei Panera Days, per la cui realizzazione si ringrazia per la collaborazione la Camera di Commercio, aprirà ufficialmente sabato 5 aprile alle ore 12 ospiterà due giorni di degustazioni e laboratori tematici dedicati al gusto nato nell’Ottocento, secondo la leggenda, dall’errore di un garzone di bottega nel versare del caffè in una coppa di panna montata, dando così origine alla “panna neigra” che tanto successo avrebbe poi riscosso fino ai nostri giorni.

Sempre attivi, poi, i “Punti Panera” dove trovare il semifreddo nei giorni dell’evento e non solo:

Cremeria Buonafede Via Luccoli 12r – Via degli Orefici 59r Genova

Gelateria Balbi via Balbi 165r Genova

Gelateria Bixio Via Nino Bixio 5B/5Cr Genova Carignano

Gelateria Chicco Via Oberdan 120r Genova Nervi

Gelateria Paciuga Via di Santa Zita 38r Genova

Vaniglia Gelateria Artigianale Via XX Settembre, 70r Genova

Ostaia de Baracche Via delle Baracche 2, 16136 Genova”.

