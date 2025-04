Genova, incidente a San Fruttuoso: scontro tra auto e pedone investito, strada chiusa

Genova – Un incidente si è verificato intorno alle ore 9 di questa mattina nel quartiere genovese di San Fruttuoso, nello specifico in via Paggi.

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo che stava viaggiando a bordo della sua macchina avrebbe perso il controllo del mezzo, investendo un pedone e schiantandosi contro un’altra vettura. Al momento non è chiaro se il problema sia stato causato da un guasto al veicolo o da un errore del guidatore.

La persona investita, fortunatamente, non ha riportato ferite. Alla guida dell’altro mezzo coinvolto, invece, era presente una donna incinta, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale. Anche l’uomo a bordo della macchina fuori controllo è stato trasportato al pronto soccorso.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, i quali hanno chiuso la strada al traffico per favorire le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A circa due ore dall’incidente, la strada risulta ancora chiusa con le conseguenti modifiche alla circolazione nelle vie limitrofe.

