Lupi, protesta degli ambientalisti davanti alla Regione Liguria

Genova – Hanno indossato i costumi di una nota serie Tv e hanno srotolato uno striscione per protestare contro le scelte della Regione Liguria in materia di conservazione dei Lupi.

Gli attivisti ambientalisti hanno manifestato, questo pomeriggio, davanti alla sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari, con striscioni polemici e di protesta.

Hanno deciso di protestare così contro la posizione assunta dalla Regione Liguria, ed in particolare dalla Lega, in materia di riduzione della presenza del lupo appenninico nel territorio della Liguria dove si sta espandendo arrivando dalle regioni confinanti.

Alcune associazioni hanno già annunciato ricorsi alla Corte di Giustizia Europea e hanno dichiarato “guerra” agli enti che in qualche modo appoggiano la tesi – smentita dalle stesse ricerche europee – secondo cui il numero dei lupi sarebbe già elevato.