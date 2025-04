Meteo Liguria, torna il freddo e aumentano le nuvole

Correnti di aria fredda in quota portano ad un rapido peggioramento delle condizioni meteo sul settore Occidentale della Liguria insieme ad un deciso calo delle temperature, più sensibile nelle aree dell’entroterra e in quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 1 Aprile 2025

Graduale incremento della copertura nuvolosa progressivamente da Levante a Ponente. Primi fenomeni tra tarda mattinata e primo pomeriggio, concentrati prevalentemente sulle vette Avetane e delle Alpi Liguri, ove non si escludono nevicate intermittenti fino a 1000MT. di quota.

Veloci rovesci localizzati andranno ad interessare durante il pomeriggio il settore Centro-Occidentale, in estensione ai versanti padani e al comparto delle Alpi Liguri e Marittime entro sera, fino a fine periodo; In questa fase (dalla scarsa predicibilità) non si escludono precipitazioni allo stato solido, qualora dovessero formarsi nuclei precipitativi più intensi e organizzati. Più asciutto sulle coste Spezzine e sui versanti marittimi Centro-Orientali dalla serata.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi mattutini e serali sul Mar Ligure, sugli sbocchi vallivi del Savonese e sui versanti esposti dell’Appennino di Levante. A regime di brezza sulle coste del Tigullio.

Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo. Quasi calmo sulle coste del medio-Levante.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi con valori ancora apprezzabili al suolo e in sensibile calo in quota .

Costa: Min: +10°C/+16°C – Max: +14°C/+20°C

Interno: Min: -1°C/+6°C – Max: +4°C/+13°C