Sanremo Pride 2025 al via sabato 5 aprile

Sanremo (Imperia) – Con lo slogan “trans-formiamo il futuro”, sabato 5 aprile 2025 torna il Sanremo Pride. La Circoscrizione Liguria di Amnesty International Italia aderisce ai valori di questa giornata di orgoglio, diritti e festa.

Il ritrovo delle persone partecipanti. Si terrà alle ore 15.00 di sabato 5 aprile 2025 a Sanremo in Piazza Colombo. Da lì partirà il corteo che si snoderà per le vie principali della città. Fino alle 19.00 sarà sempre presente in Piazza Colombo un DJ Set. Dalle 19.00 si terrà l’aperitivo del Sanremo Pride al ristorante Kong, in piazza Giovanni Bresca.

La manifestazione è organizzata da M.I.A. ArciGay Imperia, Famiglie Arcobaleno e dal Coordinamento Liguria Rainbow.

Questa edizione, per le realtà organizzatrici, “si svolge in un momento storico in cui, per la prima volta da decenni, i diritti LGBTQIA+ nell’Occidente in cui viviamo non solo subiscono una drammatica battuta d’arresto, ma, in molti paesi, stanno addirittura arretrando”.

“La comunità LGBTQIA+ – precisa Marco Scarella, vice-responsabile di Amnesty International Circoscrizione Liguria e Responsabile del Gruppo Amnesty di Imperia – è diventata il facile bersaglio di governi reazionari e sovranisti che hanno preso il sopravvento in tutto il mondo. Anche l’Italia non fa eccezione a questa ondata conservatrice. Le aggressioni omo-lesbo-bi-transfobiche sono in aumento e sempre più spesso vengono minimizzate o persino giustificate come accettabili sia dalle Autorità che da una fetta purtroppo sempre crescente della popolazione civile. Manifesteremo per portare avanti le rivendicazioni che consentiranno a tutti di godere la pienezza dei diritti e della cittadinanza”.

“A questo scopo, dobbiamo ricordare l’importanza dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole” sottolinea Federico Lera, Responsabile di Amnesty International Circoscrizione Liguria, perché sono proprio “le istituzioni che devono assumersi la responsabilità di garantire nei fatti l’uguaglianza e contrastare le discriminazioni a tutti i livelli, promuovendo e non sacrificando i presidi fondamentali per la tutela della salute sessuale/riproduttiva e per l’educazione al consenso. Dal canto loro, gli stessi media dovrebbero dare maggior voce alle storie e alle esperienze della comunità LGBTQIA+ in modo sempre più responsabile ed inclusivo.

