Sanremo, schianto mortale sull’Aurelia Bis: morto Fabio Versace

Sanremo (Imperia) – É il 30enne Fabio Versace la vittima del tragico incidente che si è verificato intorno alle ore 17 del pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, lungo la galleria del Poggio situata sull’Aurelia Bis.

Secondo quanto ricostruito, Versace viaggiava a bordo della sua moto quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo sbattendo con violenza prima contro il guard-rail e poi sull’asfalto.

Come confermato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Nel pomeriggio di ieri sono state pesanti le ripercussioni sul traffico, con la strada che è rimasta chiusa in direzione Taggia fino all’ora di cena per favorire l’intervento dei soccorsi e per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, necessari a chiarire la dinamica esatta dell’accaduto.

Intanto, è in lutto la comunità di Ventimiglia di dove era originaria la vittima. Anche il sindaco ha voluto esprimere le propria vicinanza alla famiglia con un messaggio condiviso sul proprio profilo Facebook: “La Citta di Ventimiglia prega per Te, Fabio. L’Amministrazione comunale e tutta la nostra comunità si stringe commossa attorno alla famiglia Versace. Riposa in pace“.

