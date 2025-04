Santa Margherita Ligure, rubano due zaini in un hotel: arrestati quattro giovani

Santa Margherita Ligure (Genova) – Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri a seguito di quanto accaduto nei pressi dell’Hotel Continental, dove è stato segnalato il furto di due zaini contenenti indumenti personali e un computer portatile.

I militari dell’arma si sono portati sul posto e hanno dato il via alle indagini, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno della struttura e individuando come presunti responsabili quattro giovani che nel frattempo si erano dati alla fuga.

I quattro, tutti di età compresa tra i 19 e i 24 anni, sono stati individuati nei pressi della stazione ferroviaria e immediatamente sottoposti a perquisizione. Hanno successivamente indicato dove avevano nascosto la refurtiva, nei pressi di un cespuglio in una via limitrofa, e nei loro confronti è scattata la denuncia per furto aggravato.

Gli oggetti rubati sono stati consegnati al legittimo proprietario.

