Vado Ligure, aveva trasformato il box in una serra per la marijuana

Vado Ligure (Savona) – Aveva trasformato un box in una serra per la coltivazione della marijuana dotata di tutti i ritrovati della tecnologia il 45enne arrestato dai carabinieri della stazione di Vado Ligure che indagavano su voci circa la presenza di una piantagione di cannabis nella zona.

Durante il controllo a carico di un uomo è infatti emerso che nel box di pertinenza dell’abitazione, era stata realizzata una sofisticatissima serra per la coltivazione di marijuana, dotata di termoventilatori.

Sul posto erano presenti anche contenitori per la conservazione delle infiorescenze e materiale vario per il confezionamento della sostanza, nonché 650 grammi di marijuana, che è stata sequestrata.

Il 45enne è stato quindi arrestato e giudicato in data odierna con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona

(Foto di Archivio)

