Vado Ligure, ritrovato un cadavere: si tratta di Massimiliano Micalizzi

Vado Ligure (Savona) – Si sono purtroppo concluse in tragedia le ricerche di Massimiliano Micalizzi, l’uomo di 50 anni originario di Toirano che risultava scomparso dal pomeriggio di venerdì 28 marzo.

Del 50enne, titolare di una falegnameria a Borghetto Santo Spirito, si erano perse le tracce all’incirca alle ore 15 del pomeriggio di venerdì, quando era uscito di casa a Toirano avvertendo la moglie che avrebbe raggiunto Vado. Da quel momento, non si avevano più sue notizie.

Almeno fino al pomeriggio di oggi, quando nella zona di Sent’Ermete è stato rinvenuto il suo cadavere nel corso delle ricerche portate avanti in questi giorni da vigili del fuoco, protezione civile, volontari e carabinieri, anche grazie all’ausilio delle unità cinofile.

Al momento non sono chiare le cause del decesso. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia.

——————————————————————————————————

