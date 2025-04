Aereo leggero precipita a Isola del Cantone, confermato il bilancio di due morti

Isola del Cantone (Genova) – É confermato il bilancio di due morti a seguito della tragedia che si è verificata nel corso del primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 aprile, sulle alture del comune di Isola del Cantone, nello specifico in località Montessoro, proprio al confine tra Piemonte e Liguria.

Il velivolo precipitato era un biposto e quindi poteva trasportare soltanto due persone, fattore che conferma la presenza di due vittime. Al momento non si conosce la loro identità e neanche il luogo dal quale è decollato l’aereo.

Secondo quanto raccolto, sembrerebbe che l’aereo sia precipitato intorno alle ore 14:45 quando in Valle Scrivia era presente una fitta nebbia e le nubi basse, come confermato da alcuni testimoni, coprivano i monti.

Al momento non sono chiare le cause dell’incidente, ma una delle ipotesi è che le cattive condizioni metereologiche potrebbero aver influito nello schianto dell’ultraleggero.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il soccorso alpino.

Le persone impegnate fin da subito nelle ricerche, che soprattutto all’inizio si sono rivelate piuttosto difficili proprio a causa delle cattive condizioni metereologiche, hanno prime rinvenuto alcuni effetti personali e poi i corpi delle due vittime.

Inoltre, nel luogo dell’incidente in un primo momento si sono propagate le fiamme che sono però state domate in breve tempo dai pompieri.

