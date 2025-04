Arriva a Genova la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo

Genova, 2 aprile 2025 – La Coppa Milano-Sanremo, la gara di regolarità più antica d’Italia, torna con la sua XVI Rievocazione Storica dal 10 al 13 aprile, regalando agli equipaggi un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e tratti tecnici. L’edizione 2025 sarà particolarmente significativa per Genova, che ospiterà una delle tappe più attese del percorso. Oltre 90 equipaggi percorreranno più di 1000 chilometri attraverso Lombardia, Piemonte e Liguria, affrontando oltre 100 prove speciali, tra cui quelle di media, per un format sempre più avvincente ed esclusivo.

Luca Lombardi, assessore al Turismo e Marketing Territoriale di Regione Liguria dichiara: “Quando si dice Milano-Sanremo si pensa immediatamente alla Classicissima di ciclismo però devo dire che da qualche tempo sono moltissime le persone che mi chiedono anche della gara di auto d’epoca. In effetti siamo già arrivati alla quindicesima edizione e questa competizione di regolarità è sempre più attraente perché le splendide vetture in corsa sono gioielli di meccanica che meritano la massima attenzione. La rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo si può quindi annoverare tra gli appuntamenti imperdibili del calendario degli eventi in Liguria; inoltre è bellissimo vedere centinaia di appassionati alle partenze, agli arrivi e lungo tutte le strade delle tappe che, nel tratto ligure, sono caratterizzate da scorci unici e paesaggi mozzafiato sia sulla costa che nell’entroterra”.

“La Rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo scalda i motori per la sua sedicesima edizione. Sarà un piacere assistere a queste quattro giornate all’insegna di glamour, stile, motori e paesaggi da cartolina: un modo unico per celebrare la Milano-Sanremo, la corsa più antica d’Italia nata addirittura nel 1906” commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. “Gli splendidi panorami di Lombardia, Piemonte e Liguria faranno da suggestiva cornice alla gara. Nell’anno in cui siamo Regione Europea dello Sport sarà un grande orgoglio per noi vedere sfilare le automobili nel centro di Genova, in Piazza De Ferrari, in una delle tappe più rappresentative del percorso della Coppa Milano-Sanremo 2025”.

“La Coppa Milano-Sanremo ripercorre tappe uniche della storia del nostro paese, un tributo al nostro patrimonio culturale ed in particolare al patrimonio automobilistico italiano” racconta l’Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi. “Tantissimi i partecipanti che si sfideranno sulle strade del nostro territorio scoprendo o riscoprendo paesaggi unici ed assaporando le eccellenze della nostra enogastronomia. Sarà bellissimo vedere tutte le vetture attraversare Genova con la tappa in Piazza De Ferrari che sono sicura saprà regalare emozioni uniche a tutti i drivers”.

La gara vedrà al via alcuni dei più prestigiosi top driver del panorama dell’automobilismo nazionale. Tra i protagonisti spiccano la coppia formata da Mario Passanante e Alessandro Molgora, che sfideranno il percorso a bordo di una raffinata Lancia Aprilia del 1937, così come Francesco e Giuseppe Di Pietra a bordo di una Fiat 508C del 1938. Non mancheranno Andrea Zagato e Marella Rivolta, al volante di una splendida Lancia Fulvia Zagato Sport del 1972, mentre Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, già vincitori di numerose competizioni di regolarità, gareggeranno su una Fiat 508C del 1935. A rendere ancora più esclusiva la competizione, la presenza della prestigiosa Bugatti Type 40 Grand Sport del 1928 e una rara Bugatti Type 37A del 1927, esemplari che incarnano l’essenza stessa dell’eleganza senza tempo.

Genova e il suo cuore pulsante, Piazza De Ferrari, saranno uno dei momenti più suggestivi del percorso della Coppa Milano-Sanremo 2025. Gli equipaggi sfileranno nel centro cittadino, rendendo omaggio a una città dalla grande tradizione motoristica, sotto lo sguardo dell’Automobile Club di Genova, che sostiene con entusiasmo l’evento.

Alberto Campanella, vice presidente di AC Genova dichiara: “In qualità di vice presidente dell’AC Genova sono lieto e orgoglioso della tappa che la Coppa Milano-Sanremo farà sotto la Lanterna, fra l’altro incrociando il Tour Automobilistico dei Rolli che abbiamo organizzato per le Ferrari e le auto storiche. Per la città di Genova, oltre che per gli appassionati di motori, sarà una festa, un’occasione prestigiosa, che rinnova la collaborazione fra AC Genova e l’organizzazione della Coppa Milano-Sanremo. Una collaborazione che, unitamente a quella del sottoscritto col Presidente AC Genova e il Direttore, vorremmo diventasse più salda e importante negli anni a venire.”

Percorso 2025

Per questa XVI Rievocazione Storica è previsto il tanto atteso ritorno all’Autodromo Nazionale di Monza che, completamente rinnovato, sarà il protagonista assoluto della prima giornata, grazie alle ormai tradizionali verifiche tecniche e sportive e ad un maggior numero di prove speciali e di attività in circuito, proprio al fine di celebrare al meglio il “Tempio della Velocità”.

Giovedì 10 aprile, per la prima volta, gli equipaggi raggiungeranno le incantevoli sponde del Lago d’Iseo, facendo tappa presso il cantiere Riva di Sarnico, eccezionalmente aperto per l’occasione ad una visita riservata ai partecipanti di questa XVI Rievocazione Storica.

Da qui, il giorno successivo, le auto partiranno dal cantiere Riva Classiche – la società di Ferretti Group che si dedica al restauro, alla manutenzione e alla valorizzazione dei motoscafi Riva d’epoca, preservandone autenticità e prestigio – e attraverseranno il suggestivo territorio della Franciacorta, in cui si terrà la prima parte delle prove speciali. Passando per Tortona, dove è prevista la sosta per il lunch all’interno dello storico Castello di Piovera, gli equipaggi proseguiranno alla volta del prestigioso Porto Carlo Riva a Rapallo, per rendere omaggio alla figura di Carlo Riva, il celebre imprenditore e progettista che ha rivoluzionato il mondo della nautica grazie alla sua visione innovativa sia nel design che nella creazione di infrastrutture portuali all’avanguardia.

Sarà sabato 12 aprile la giornata di gara più impegnativa, con oltre 300 km di percorso. I concorrenti partiranno da Rapallo per attraversare il centro cittadino di Genova, sfilando in Piazza De Ferrari e davanti alla sede dell’Automobile Club di Genova. Il tragitto li condurrà poi attraverso gli incantevoli paesaggi della Ruta e del Monte Fasce che precederanno la pausa pranzo nella rilassante cornice dello Yacht Club della Marina di Loano. Nel pomeriggio, gli equipaggi affronteranno le impegnative e tradizionali prove speciali del Colle d’Oggia e del Melogno, fino a raggiungere Sanremo.

“Valorizza borghi suggestivi creando un affascinante connubio tra il paesaggio e le vetture storiche che rappresentano la storia del nostro Paese: è la Coppa Milano Sanremo che siamo felici di poter accogliere anche per quest’edizione. Una manifestazione davvero iconica che attrae appassionati e turisti, in un mix di storia, cultura e abilità sportive. La Coppa Milano Sanremo sa unire i valori della passione e dello stile, valorizzando le bellezze del nostro territorio che diventa così inedito percorso per gare di alto livello” affermano Alessandro Mager, sindaco di Sanremo e Alessandro Sindoni, assessore al turismo di Sanremo.

Da qui, la domenica mattina ripartiranno alla volta di Asti, sede del Consorzio Asti DOCG, godendo della pausa pranzo all’interno della sfarzosa atmosfera barocca di Palazzo Mazzetti. L’ultima tappa li porterà infine a Milano, dove si terranno le premiazioni finali della Coppa Milano-Sanremo presso la sede dell’Automobile Club Milano di Corso Venezia, seguite dalla cerimonia di premiazione del Campionato Grande Eventi.

All’interno di questa sedicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, anche la prestigiosa “Coppa delle Dame”, ideata per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla cospicua partecipazione di equipaggi femminili e all’intuito degli organizzatori della Coppa Milano-Sanremo.

Sponsor e Partner

La XVI Rievocazione Storica vanta sponsor illustri: Novelli 1934, la concessionaria Mercedes-Benz più antica in Europa, di proprietà di BIAUTO GROUP, i migliori brand in un’unica grande concessionaria; GoBeyond, l’iniziativa di Sisal nata per supportare l’innovazione responsabile e idee capaci di affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali; Wyler Vetta, Official Time Keeper che anche quest’anno presenterà il suo esclusivo orologio dedicato alla competizione, assegnerà alla coppia vincitrice il prestigioso Jumbostar Coppa Milano Sanremo, edizione limitata di soli 100 pezzi in tutto il mondo; il Consorzio dell’Asti DOCG, in veste di official partner per il settore beverage; Marina di Loano S.p.A., che ospiterà una delle tappe più affascinanti del percorso; Micro, pioniera della mobilità urbana, che con l’invenzione del primo monopattino ha coniato il termine “micromobilità” – Microlino è il primo veicolo elettrico della storia a partecipare a questa iconica gara e per l’occasione presenterà in anteprima nazionale Microlino Spiaggina e altre novità inedite durante la tappa di Rapallo; OKP Parts & Engineering, realtà affermata nella scena delle auto d’epoca, sinonimo di un’ampia gamma di ricambi, di una qualità eccellente e di una competenza completa nell’ambito dei classici italiani.

Riva Classiche sarà il joint presenting partner ufficiale della XVI Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo.

I technical partner dell’edizione 2025 sono: Ferrari Club Italia, che parteciperà con un’esclusiva selezione di iconiche vetture classiche e moderne; ACI Global Servizi, leader nella mobilità 24/7; Biauto Supercar, una nuova divisione di Biauto Group dedicata al mondo delle vetture sportive contemporanee più iconiche; ASTI VIBE; Banca di Caraglio; Esteticar; Grupo Consorcio, leader del mercato delle conserve di tonno bianco, delle acciughe di alta qualità e uno dei principali marchi nel mercato del tonno premium in Italia; Alfa Delta; Argo – Be Traced; Marline; Foulon; Classic Rental Cars; Manenti Accessori Nautici; Studio Intarsio.

L’Automobile Club Milano sarà anche quest’anno l’ente che ufficialmente patrocinerà e supporterà la manifestazione e tramite il suo organo sportivo ACI Sport, ne conferirà valenza agonistica nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi.

La XVI Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è promossa da Equipe Grand Prix, Automobile Club Milano, ACI Sport, ACI Storico, Epoca Championship, FIVA – Federazione internazionale dei veicoli d’epoca, Milano Corse e patrocinata da: Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Piemonte, Comune di Milano, Comune di Genova, Automobile Club di Genova, Comune di Sanremo, Città di Rapallo, Comune di Asti, Comune di Loano, Comune di Sarnico, Comune di Piovera.

Vetture ammesse

Sono ammesse tutte le vetture immatricolate tra il 1906 e il 2000, in perfette condizioni e conformi al modello di origine, munite di passaporto F.I.V.A., fiche F.I.A. Heritage, omologazione A.S.I. o fiche A.C.I. Sport. Anche quest’anno sarà possibile partecipare al “Rendez-Vous”, un esclusivo tributo dedicato alle supercar e alle iconiche youngtimer prodotte dal 2001 fino ai giorni nostri.

