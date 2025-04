Borgoratti, ancora un incidente in piazza della Rotonda

Genova – Ancora un incidente in piazza della Rotonda, nella zona di Borgoratti. Per cause da accertare due veicoli si sono scontrati e la strada è stata chiusa, all’innesto con via Tanini, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente.

A fine febbraio, nella stessa zone si era verificato l’incidente mortale costato la vita a Cesare Crovetto, il ragazzo di 16 anni caduto con la moto proprio mentre sopraggiungeva un fuoristrada nel senso opposto.

