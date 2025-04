Cairo Montenotte, scontro frontale tra auto e furgone: tre feriti gravi, soccorsi sul posto

Cairo Montenotte (Savona) – Un grave incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 2 aprile. Nello specifico, è accaduto nel territorio comunale di Cairo Montenotte, poco prima dello svincolo che prosegue in direzione Rocchetta.

L’incidente avrebbe coinvolto una macchina e un furgone che procedevano in due direzioni opposte e che si sarebbero scontrati frontalmente. L’impatto sarebbe stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, le quali hanno momentaneamente chiuso la strada alla circolazione.

Il bilancio al momento è di tre persone ferite in maniera grave. Per velocizzare le operazioni di soccorso, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero, il quale ha trasportato il più grave all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Tutte e tre le persone che si trovavano all’interno dei due mezzi sono stati estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco, anch’essi intervenuti sul luogo dell’accaduto.

