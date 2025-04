Canoista disperso al Promontorio di Portofino, trovata la canoa

Camogli (Genova) – Sono proseguite tutta la notte le ricerche di Roberto Pettinaroli, 62 anni, il giornalista del Il Secolo XIX, disperso da ieri nella zona del Promontorio di Portofino. Per ore le imbarcazioni della capitaneria di porto e le squadre di soccorso a terra, hanno perlustrato il tratto di mare al largo del promontorio, dove in serata è stata trovata la canoa e la pagaia dell’uomo e i sentieri del monte di Portofino nella speranza che l’uomo sia riuscito ad arrivare a terra e che si sia riparato in una zona non coperta dal segnale della telefonia mobile o che abbia perso in mare il cellulare.

Con il ritorno della luce del sole sarà possibile sorvolare la zona con droni e con mezzi aerei nella speranza di riuscire a individuarlo dall’alto ma le squadre a terra resteranno a perlustrare sentiero per sentiero.

L’allarme era scattato all’ora di pranzo quando la figlia non ha visto rientrare il padre, che era solito tornare per quell’ora, ed ha chiamato il numero di emergenza 112 che ha attivato i soccorsi.

Le pilotine della Guardia Costiera si sono subito messe alla ricerca e la canoa dell’uomo è stata trovata, purtroppo vuota, al largo di San Fruttuoso di Camogli.

Nella zona la copertura del cellulare non è buona e si spera che il canoista sia riuscito a nuotare sino a terra cercando poi riparo.

