Canoista disperso in mare è il giornalista Roberto Pettinaroli

Chiavari – E’ il giornalista Roberto Pettinaroli, 62 anni, ed era appena andato in pensione, dopo decenni nella Redazione del quotidiano genovese Il Secolo XIX, di cui è stato responsabile dell’edizione del Levante, il canoista disperso da ieri nel tratto di mare che va da Chiavari a Camogli.

Le ricerche sono riprese questa mattina in mare dopo l’interruzione causa maltempo di ieri sera, al tramonto, mentre quelle a terra, nella speranza che sia riuscito a raggiungere la costa e sia senza telefono cellulare o in una zona non coperta, sono proseguite tutta la notte.

Pettinaroli era partito per una escursione in canoa al Promontorio di Portofino e doveva rientrare per l’ora di pranzo. Il ritardo all’appuntamento con la famiglia ha fatto scattare l’allarme e subito sono partite le ricerche in mare con le motovedette e i gommoni della Capitaneria di Porto a ispezionare la costa.

La canoa del giornalista è stata trovata, vuota, al largo di San Fruttuoso di Camogli e dell’uomo nessuna traccia. Potrebbe essere caduto in mare a causa delle condizioni meteo marine.

Le ricerche sono proseguite anche a terra, con squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e di volontari della protezione civile che hanno perlustrato sentieri e zone vicino al mare, sul Promontorio di Portofino, ed in particolare quelle dove non arriva il segnale del telefono cellulare e della riserva marina integrale dove non possono accedere le imbarcazioni e dove un naufrago potrebbe non essere avvistato.

Le ricerche in mare sono state interrotte nella notte per le pessime condizioni del mare e sono riprese questa mattina all’alba.

