Genova, donna uccisa dal crollo di una palma, 12 indagati

Genova – Dodici avvisi di garanzia per la morte di Francesca Testino, la donna travolta ed uccisa dal crollo di una palma mentre camminava per strada, in piazza Paolo Da Novi, nel quartiere della Foce. A consegnarli i carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale Nipaaf che hanno notificato gli atti a 12 tra funzionari, tecnici di Aster e altri operatori che in precedenza hanno lavorato nell’azienda che opera nel settore del Verde Pubblico per conto del Comune di Genova.

Un atto dovuto per le indagini condotte dal sostituto procuratore Fabrizio Givri che conduce le indagini sulla terribile morte della funzionaria regionale di 57 anni che è stata colpita dalla caduta della grossa palma che molti residenti e commercianti della zona indicavano come “pericolosa” da anni perché inclinata e con le radici scoperte.

La tragedia è avvenuta lo scorso 12 marzo 2025 e subito sono divampate ferocissime polemiche considerato che Aster aveva controllato la palma a settembre dell’anno precedente senza rilevare pericolosità o peggio pericolo e perché il sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi aveva scritto una lettera nella quale esprimeva cordoglio per la morte di Francesca Testino per poi scagliarsi contro associazioni ambientaliste e cittadini che “impedirebbero” gli abbattimenti di alberi pericolosi con azioni dimostrative e azioni legali. Accuse rispedite al mittente dai diretti interessati che hanno ricordato le decine di alberi abbattuti senza neppure dare la possibilità di una contro-perizia come quelli davant alla stazione di Brignole, abbattuti uno dopo l’altro senza che proteste e denunce servissero neppure a “rallentare” gli interventi.

Tra gli indagati figurerebbero anche ex dipendenti e tecnici ormai in pensione ed esperti “esterni” cui erano affidate perizie e valutazioni.



