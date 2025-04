Genova tra le città italiane più cercate dai turisti europei per Pasqua 2025: la classifica

Genova – Ci sono anche Genova e l’aeroporto Cristoforo Colombo tra le destinazioni italiane più cercate dai turisti europei in vista della vacanze di Pasqua 2025.

É quanto emerge da una ricerca condotta da Jetcost.it che evidenzia per il capoluogo ligure un aumento di ricerche di voli e di soggiorni in albergo rispettivamente del 5 e dell’8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

In particolare, si evidenzia come essa sia diventata la 12esima città più richiesta dai viaggiatori olandesi e portoghesi, la 13esima per i tedeschi e la 14esima per francesi e spagnoli.

Più in generale, si scopre come l’Italia sia stato il secondo paese europeo più cercato per il periodo pasquale: meglio ha fatto soltanto la Spagna.

Roma, Milano, Venezia, Napoli e Bologna sono le città italiane con maggiore ricerche.

