Giallo a Cengio, due cadaveri trovati in un appartamento: indagini in corso

Cengio (Savona) – Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di far luce su quanto accaduto a due persone, un uomo e una donna di circa 60 anni originari del Laos e in Italia da diversi anni, che nelle scorse ore sono stati ritrovati morti all’interno di un appartamento situato al primo piano di piazza San Giuseppe Operaio nel comune di Cengio.

Secondo quanto ricostruito, dai primi rilievi effettuati sui due corpi sembrerebbe che il decesso risalga a diversi giorni fa, ma l’allarme è scattato soltanto oggi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Al momento non si conosce la causa del decesso, ma sembrerebbe esclusa l’ipotesi di una fuga di gas.

Gli esami autoptici che verranno effettuati sui due corpi potrebbero fornire maggiore chiarezza su un rinvenimento che al momento sembrerebbe essere avvolto nel mistero.

