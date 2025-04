Incidente aereo Isola del Cantone, le due vittime sono originarie di Roma

Isola del Cantone (Genova) – Sono un allievo e un istruttore originari della provincia di Roma le due persone ritrovate morte nel pomeriggio di oggi a Montessoro, località a pochi minuti da Isola del Cantone, dove un aereo ultraleggero è precipitato per cause ancora da chiarire.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 14:45 e al momento non sono ancora chiare le cause.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino che hanno rinvenuto prima alcuni effetti personali che si trovavano a bordo del velivolo precipitato e poi i corpi delle altre due vittime. Intorno al luogo dell’impatto, nei minuti immediatamente successivi è scoppiato un incendio che è stato prontamente spento dai pompieri.

Da chiarire la dinamica dell’accaduto. Alcuni testimoni hanno riferito che in zona era presente una fittissima nebbia e i monti della zona erano avvolti da nubi basse: tutti fattori che avrebbero potuto rendere molto complicato il compito del pilota.

L’aereo ultraleggero era decollato da Torino e sarebbe dovuto atterrare a Roma.

