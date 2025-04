Isola del Cantone, ultraleggero precipita a Montessoro: due morti

Isola de Cantone (Genova) – Un piccolo aereo è precipitato in frazione Montessoro, nel territorio comunale di Isola del Cantone, al confine tra Liguria e Piemonte nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 2 aprile 2025.

Il velivolo è caduto nella zona della frazione di Montessoro, a circa 10 minuti d’auto sulle alture di Isola del Cantone, piuttosto noto per le rovine di un antico castello.

Il velivolo di piccole dimensioni sarebbe stato visto volare a bassissima quota, pochi metri sopra la ‘testa’ di diversi alberi, prima di impattare al suolo. Nella zona c’era visibilità pressoché zero a causa di nubi basse che rendevano difficoltoso anche solo guidare in auto.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e il soccorso alpino.

Il velivolo ha preso fuoco subito dopo l’impatto e le fiamme hanno avvolto un tratto di bosco. Poco dopo la segnalazione sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e l’eliocottero Drago dei Vigili del fuoco che ha raggiunto la zona avvistando i corpi di almeno due persone decedute.

Testimoni hanno riferito che in zona era presente una fittissima nebbia e i monti della zona erano avvolti da nubi basse. Assolutamente non le condizioni meteo per volare e tantomeno con un mezzo utraleggero che non ha le apparecchiature idonee per voli strumentali.

Articolo in aggiornamento

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0