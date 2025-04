Recco, intervento urgente di taglio per due pini a forte rischio crollo

Recco (Genova) – Un intervento urgente si è reso necessario nelle scorse ore a Recco nei pressi dell’area compresa tra la scalinata di collegamento di corso Garibaldi e la passeggiata Punta Sant’Anna a causa del pericolo di crollo di due pini domestici innestati nel muro sottostante la strada carrabile.

“La decisione di procedere all’abbattimento è stata presa a seguito di una perizia fitosanitaria effettuata ieri, che ha evidenziato il grave stato di pericolosità degli alberi. La perizia ha classificato i pini come a ‘forte rischio di schianto’, rendendo indispensabile un intervento immediato per garantire la sicurezza pubblica” ha spiegato in una nota il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo.

Ad aumentare il livello d’urgenza dell’intervento la posizione delle piante, situate proprio sopra la scalinata, che in caso di crollo avrebbe potuto causare danni molto gravi.

