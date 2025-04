Santa Margherita, trovato morto in mare Roberto Pettinaroli: era scomparso da ieri

Chiavari (Genova) – Si sono concluse in tragedia le ricerche di Roberto Pettinaroli, giornalista 62enne ex responsabile della redazione chiavarese de Il Secolo XIX da pochi mesi in pensione.

L’uomo risultava scomparso dalla giornata di ieri. Nella tarda mattinata era uscito in mare nel Tigullio con la sua canoa e, non vedendolo rientrare, dopo alcune ore la figlia aveva lanciato l’allarme.

Le ricerche erano partite fin dal pomeriggio e avevano portato al rinvenimento della canoa e della pagaia nel tratto di mare compreso tra San Fruttuoso di Camogli e Santa Margherita, ma del 62enne non vi era più alcuna traccia.

Nelle ricerche sono stati impegnati la capitaneria di porto e i vigili del fuoco con l’utilizzo dell’elicottero, dei droni e dei gommoni.

Il tragico ritrovamento, purtroppo, è avvenuto questa mattina: il corpo senza vita di Roberto Pettinaroli è stato ritrovato poco dopo le ore 9 a largo di Santa Margherita, nella zona del Covo di Nord-Est.

La redazione di LiguriaOggi esprime le più sentite condoglianze nei confronti dei famigliari e degli amici di Pettinaroli.

