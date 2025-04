Sarzana, alla guida dell’auto con 150 grammi di cocaina a bordo: arrestato

Sarzana (La Spezia) – Un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine nei pressi di Sarzana dopo esser stato fermato a bordo della sua auto con un ingente quantità di cocaina.

L’autovettura è stata intercettata lungo la via Aurelia e ha attirato subito i sospetti degli agenti, che l’hanno fermata notando come l’uomo alla guida, un 46enne, fosse piuttosto nervoso e agitato.

É scattata così la perquisizione all’interno del veicolo, che ha permesso di ritrovare circa 150 grammi di cocaina nascosti in due diversi vani segreti e avvolti precauzionalmente nel cellophane e in un paio di calzini sporchi, probabilmente per eludere eventuali controlli dei cani antidroga.

Il quantitativo di cocaina rinvenuto, una volta tagliato e confezionato, avrebbe consentito di la realizzazione di alcune centinaia di dosi.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

