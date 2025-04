Borgio Verezzi, armato di coltello rapina e minaccia una donna: arrestato

Borgio Verezzi (Savona) – Attimi di paura di sono vissuti alcuni giorni fa nella zona di via IV Novembre a Borgio Verezzi, dove una donna che si trovava a bordo del suo monopattino elettrico è stata minacciata da un uomo di 40 anni che, armato di coltello, le ha intimato di consegnargli il mezzo, prima di darsi alla fuga.

La donna, comprensibilmente spaventata, poco più tardi ha raccontato l’accaduto ad alcuni agenti di polizia locale di passaggio, i quali hanno a loro volta avvertito i carabinieri.

I militari dell’arma hanno così dato il via alle indagini e grazie alle immagini riprese dalla telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dei fatti, sono riusciti a rintracciare il 40enne che alla loro vista ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato prontamente fermato.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere ad Imperia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0